Luego de estar un par de días alejado de las redes sociales, Tony Spina compartió un emotivo mensaje por el fallecimiento de su padre.

Según lo expuesto por el chico reality, su progenitor murió esta semana a sus 62 años.

“En estos días he estado desconectado, la razón ha sido el fallecimiento de mi padre”, comenzó escribiendo Spina.

“Para mi no solo era un padre, también era mi mejor amigo. Sacaba mi mejor versión, nos dabas alegría a todos y cada día nos sacabas una sonrisa. Eras la alegría en persona”, expresó.

Tras ello, detalló “te has ido joven, 62 años, pero no te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo”.

“Te recordaré todos los días de mi vida, descansa en paz papi Antonio”, cerró.

Cabe mencionar que, este mensaje lo acompañó con un carrusel de fotografías donde se le ve posando muy feliz en compañía de su padre.

