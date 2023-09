Comparte

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió al futuro de Gustavo Quinteros en Colo-Colo y adelantó que está a favor de continuar con los procesos “mientras funcionen bien”.

“El futuro de Colo-Colo trasciende los objetivos. Por supuesto que nos encantaría obtener el bicampeonato y ganar la Copa Chile. No fue un buen resultado en el último partido y se nos puso muy difícil la tarea, pero falta todavía. Hay que luchar hasta el último minuto, todavía tenemos esperanzas, así que seguiremos batallando por lograr eso y al final de año se harán las evaluaciones que correspondan”, dijo el mandamás de la concesionaria.

“Hay que desarrollar proyectos en el largo plazo. Los resultados por supuesto que también son considerados, pero no solo se toma en cuenta eso, sino en cómo se están desarrollando los trabajos, las relaciones, la forma de juego del club y este cuerpo técnico le ha aportado mucho al club desde evitar el descenso a ganar un campeonato el año pasado. Es un tema global que se toman en cuenta muchos aspectos, entre ellos, por supuesto los resultados”, agregó.

Por último, señaló que “yo estoy por la continuidad de los procesos mientras estos funcionen bien. A pesar de a veces no obtener resultados positivos. Lo veo a largo plazo, así que en estos momentos no me estoy pasando ninguna película en especial de interrumpir el proyecto. Habrá que evaluarlo y por supuesto también depende de él”.